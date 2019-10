AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU GANHA NOVOS VOOS EM OUTUBRO

09/10/19 - 09:11:46

O Aeroporto Internacional de Aracaju/ Santa Maria (SE) ganhará novas opções de voos a partir deste mês de outubro. Serão oferecidas duas novas rotas, uma da Azul Linhas Aéreas com destino a Campinas e outra da Latam para Guarulhos, em São Paulo.

Além disso, os passageiros que desejarem voar para Guarulhos também poderão contar com mais quatro frequências semanais da Gol, que passará a operar diariamente no terminal sergipano. As novas rotas e frequências terão início a partir do dia 27 de outubro e oferecerá um aumento de cerca de 1 mil novos assentos para quem optar voar pelo Aeroporto de Aracaju.

Os voos com destino a Campinas serão realizados por um Embraer 195, com capacidade para 118 passageiros. O Boeing 737-800 da Gol e o Airbus A321 da Latam farão os trechos para Guarulhos, as aeronaves comportam 188 e 220 viajantes respectivamente.

Desde o mês de agosto, o Aeroporto de Aracaju passou a oferecer seis novas frequências semanais operadas pela Azul para Salvador. “As novas rotas ampliam a malha área sergipana e abrem portas para futuros voos. Esperamos que os novos voos ofertados atraiam mais passageiros, gerando um aumento significativo no movimento de passageiros até o final deste ano”, destacou o superintendente do terminal de Aracaju, Wanderson Silva.

Localizado a 12 km do centro da cidade, o Aeroporto Internacional de Aracaju movimenta, diariamente, uma média de 3 mil passageiros e 16 voos comerciais regulares, além de atender a operação de helicópteros para as plataformas de petróleo no litoral de Sergipe e Alagoas.

Atualmente operam no terminal as companhias Azul, Gol e Latam, com voos regulares que ligam Aracaju às cidades de Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA) e Recife (PE).

Informações e foto Infraero