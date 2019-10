Aliados afirmam que Jackson Barreto pode deixar o MDB; Fábio Reis não sabe de nada

09/10/19 - 16:15:02

A informação divulgada na manhã desta quarta-feira (09) pelo jornalista Diógenes Brayner, na Coluna Plenário, de que estaria acontecendo um racha no MDB, hoje comandado pelo deputado federal Fábio Reis, de que o partido estaria dividido e que o ex-governador Jackson Barreto estaria articulando a saída de correligionários, provocou muitas conversas durante todo o dia.

Segundo Brayner, “um emedebista de longas datas disse que há um racha entre Jackson e o atual presidente regional do MDB, deputado federal Fábio Reis, que tem vinculação com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi e estaria inserindo a sigla no grupo de apoio ao presidente Bolsonaro. Fábio e Jackson não falam no assunto e até desmentem.

Embora os dois não confirmem que estejam rompidos, a ausência de Jackson na Convenção Nacional do partido, realizada no domingo, em Brasília, mostra que, se não estão rompidos, pelo menos, nunca mais foram vistos juntos e isso deixou margem para que se propague o afastamento dos dois.

A informação passada por uma liderança do partido é de que Jackson Barreto já prepara a sua saída do MDB após as eleições de 2020. Embora tenha exercido a Presidência do Diretório do partido na Capital, e o mais grave, Jackson Barreto estaria orientado lideranças políticas do interior, a exemplo de prefeitos e ex-prefeitos a deixarem o MDB de imediato e se candidatarem por um partido de esquerda.

Em todas as entrevistas, Jackson Barreto não tem escondido a tendência em acompanhar Lula e anunciou que se por acaso ele for solto deixará o MDB e disputará mandato nas eleições de 2022. A especulação é que ele se filiará a um partido de esquerda, provavelmente o Partido dos Trabalhadores, e tentará retornar à Câmara Federal, já que tem tentado vincular seu nome ao do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Procurado para comentar sobre o assunto, o deputado federal Fábio Reis, ao ser questionado se estaria rompido com Jackson Barreto, ele se limitou a dizer: “isso você tem que perguntar a ele. De minha parte não há rompimento”, concluiu o parlamentar.

Por Munir Darrage