Atento anuncia 24 oportunidades de emprego em estados do Norte e Nordeste do Brasil

09/10/19 - 05:40:09

Ao todo, a companhia oferece 2.834 oportunidades em todo o país para as áreas de atendimento ao cliente e trade marketing;

A empresa é considerada uma das melhores para trabalhar, segundo o GPTW – Great Place to Work

A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina e uma das líderes mundiais em seu setor, anuncia nesta semana a abertura de 2.834 vagas de emprego no país, sendo 2.770 para a área de atendimento ao cliente e 64 para trade marketing.

Do total de oportunidades, 24 são para moradores da região Norte e Nordeste do país, todas para a área de Trade Marketing para o cargo de Consultor de Negócio, sendo 01 localizada em Salvador (BA), 03 em Itabuna (BA), 01 em Simões Filho, 01 em Valença (BA), 01 em Cabo de Santo Agostinho (BA), 01 em Camaçari (BA), 01 em Paulo Afonso (BA), 01 em Guanambi (BA), 01 em Senhor do Bonfim (BA), 01 em Quixada (BA), 01 em Aquiraz (CE), 02 em Imperatriz (MA), 01 em São Luís (MA), 02 em Recife (PE), 01 em Itabaiana (SE), 02 em Lagarto (SE), 01 em Santana do Ipanema (AL), 01 em Manaus (AM) e 01 em Araguaiana (TO).

Os candidatos devem ter idade acima dos 20 anos, ensino médio completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens. A companhia também espera que eles tenham bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, dinamismo e desenvoltura no relacionamento interpessoal. O salário é compatível com o mercado e, como benefícios, são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Os profissionais contarão, ainda, com uma ajuda de custo para deslocamentos. Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

É possível se candidatar até domingo, 13 de outubro, enviando e-mail para [email protected], com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento: Facebook (http://www.facebook.com/atentovagas/) e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).

Multinacional presente em 13 países, a Atento é referência no mercado de Customer Experience. No último ano, foi reconhecida como a empresa com o maior índice de maturidade digital do Brasil no setor de Telecom e Tecnologia e como uma das empresas mais inovadoras no setor de serviços. Além disso, é constantemente premiada por suas iniciativas voltadas a gestão, recursos humanos e diversidade, como Top Employers e Great Place to Work.

Sobre a Atento

A Atento é a maior empresa de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM/BPO) na América Latina e um dos cinco maiores provedores mundiais com base em seu faturamento. A companhia é também líder em serviços de CRM/BPO para organizações que atuam nos Estados Unidos. Desde 1999, desenvolve seu modelo de negócio em 13 países e emprega 150 mil funcionários. Conta com mais de 400 clientes, aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM/BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes em diversos setores, como telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO NYSE (New York Stock Exchange). Em 2016, pelo quarto ano consecutivo, foi reconhecida pelo Great Place to Work® como uma das 25 melhores companhias multinacionais para se trabalhar no mundo. Para mais informações, acesse www.atento.com.br.

Fonte A4&Holofote Comunicação