DEPUTADOS APROVAM A INICIATIVA DO 2º SIMPÓSIO CONSTITUIÇÃO DE SERGIPE

09/10/19 - 14:08:46

Os deputados estaduais estão aprovando a iniciativa da Assembleia Legislativa em promover a iniciativa do 2º Simpósio Constituição de Sergipe, que está sendo realizado até esta quinta-feira (10), no auditório do Tribunal de Justiça, com as presenças de parlamentares Constituintes e da atual Legislatura, ex-deputados, magistrados, especialistas do mundo jurídico e em Direito Constitucional, estudantes e servidores públicos. Os parlamentares sergipanos também celebram a integração dos Poderes constituídos.

Para o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) a Constituição de Sergipe serve de referência para todo o Brasil. “Trata-se de um texto enxuto e que contempla todos os aspectos da vida pública do nosso Estado. Quero parabenizar a Assembleia Legislativa por realizar esse Simpósio e conscientizar a população sobre a importância da nossa Constituição”.

O também deputado Garibalde Mendonça (MDB) lembrou que está no seu sexto mandato e que esta é a segunda vez que a Alese faz uma comemoração sobre a promulgação da Constituição Estadual. “Fizemos algo parecido quando completamos 20 anos da promulgação. Temos que parabenizar a nossa Assembleia pela Sessão Especial e por este Simpósio, para que a gente possa externar para a população a importância da nossa Carta Magna. É preciso parabenizar todos os Poderes imbuídos e valorizar a harmonia que prevalece entre nós”.

O deputado Ibraim Monteiro (PSC) reconheceu o esforço da Mesa Diretora da Alese, na pessoa do presidente e deputado Luciano Bispo (MDB), mas também destacou o envolvimento de todos os servidores no evento. “Este Simpósio nos traz conhecimento e boas lembranças sobre a promulgação da Constituição. É importante valorar o empenho de todos os servidores para que esse Simpósio seja um sucesso. E também vale muito para não deixar cair no esquecimento a história, os parlamentares Constituintes. Estou dando continuidade a história na Alese que começou a ser escrita por meu pai, Valmir Monteiro, e tudo isso soma de aprendizado para o meu mandato”.

Outro “jovem parlamentar” que se manifestou foi o deputado Tallyson de Valmir (PL). Segundo ele a Assembleia Legislativa ganha muito quando exalta a promulgação da Constituição do Estado. “Trata-se da nossa lei maior, da nossa Carta Magna e esses deputados que elaboraram o texto há 30 anos devem ser mesmo valorizados. E é muito importante lembrar que a sociedade civil teve participação decisiva. Foi ouvida durante a sua formatação”.

O líder do governo na Alese, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), reconheceu a importância da Assembleia Legislativa buscar se manter atuante e atualizada. “Nossa Casa (Alese) segue interagindo com os demais Poderes Constituídos. Este Simpósio está servindo para que todos nós participemos de discussões sobre temas importantes. A Constituição é a lei maior do Estado e, na atual legislatura, nós já fizemos, inclusive, uma emenda que trata das emendas impositivas dos parlamentares. Entendo que essa é uma ação de vital importância para o crescimento da sociedade”.

Já o líder da bancada de oposição, deputado Georgeo Passos (Cidadania), entende que todos que fazem a Assembleia Legislativa merecem o reconhecimento pelo esforço e o sucesso em realizar o Simpósio. “É uma ação importante e histórica, de resgate e valorização daqueles Constituintes que fizeram a nossa Constituição. Isso tudo faz com que a própria sociedade tenha um olhar mais atento para o nosso patrimônio. Muitas pessoas não conhecem ainda que temos esse texto e como ela pode contribuir para a nossa sociedade. É importante destacar também a harmonia entre os Poderes e a parceria do Tribunal de Justiça. Meu avô (Chico Passos) foi Constituinte, meu pai (Antônio Passos) também foi deputado e presidente e tudo isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade aqui na Casa”.

Já a deputada Maísa Mitidieri (PSD) avalia que a Constituição Estadual é um “marco” para a sociedade sergipana. “Eu tenho a felicidade de ter um pai, ex-deputado Luiz Mitidieri, que participou todo esse processo e sei da luta que foi. Ele tem muito orgulho e prazer de ter sido um parlamentar constituinte. Poder reviver isso, todas aquelas histórias é importante. Esse Simpósio só ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais da nossa Constituição. Os Poderes são independentes e são harmônicos. Muito boa essa parceria do Legislativo com o Judiciário, quando um legisla e o outro Executa. Um completa o outro”.

