DR MARCOS: NÃO ADIANTA OUTUBRO ROSA SE MENTES CONTINUAM OBSCURAS

09/10/19 - 16:04:19

Em ocasião ao Outubro Rosa, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) reforça a necessidade em promover a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O alerta ocorreu nesta quarta-feira (9), na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e integra uma série de cobranças que o parlamentar tem feito para assegurar o simples acesso a exames clínicos pela rede pública de saúde.

“Toda essa movimentação na mídia, de informação é muito importante. Agora, tão relevante quanto, é fazer a prevenção das mulheres sobre o ponto de vista profilático. É disponibilizar acesso fácil aos exames. Quem administra os recursos públicos não pode, de forma alguma, dificultar as consultas, o encaminhamento e diagnóstico. É preciso que haja, sem sombra de dúvidas, ampla oferta e aproximação dos meios de saúde à comunidade”, salienta.

Na percepção do parlamentar, a rede pública de saúde não tem sido tão vigilante com a saúde da paciente sus-dependente. “Não adianta clamar um outubro tão rosa, se a mente de quem administra nossos recursos continua obscura. Quem tem dinheiro ou plano de saúde, fará os exames rotineiramente. Mas, a mulher pobre, a que depende do Sistema Único de Saúde, muitas vezes acaba colocando sua vida em risco pelas ausências de fichas nos postos, a demora para conseguir um exame e outra demora para receber o resultado”, endossa.

Por Lucivânia Pereira