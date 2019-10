GRUPO DE EMPRESÁRIOS BUSCA ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR CONSTRUÇÃO CIVIL

09/10/19 - 16:48:33

O cenário da construção civil foi tema de uma conversa entre empresário sergipano Luciano Barreto e representantes do setor com o Senador Rogério Carvalho (PT/SE). Preocupados com a participação da cadeia produtiva da construção civil no PIB (Produto Interno Bruto) de Sergipe que é de cerca de 7,72%, e os números de retração no setor, o grupo de sergipanos busca estratégias para a melhora da atividade.

A proposta apresentada por eles seria para algumas inovações na lei de licitações. As obras públicas precisam de investimentos e como consequência haveria a geração de empregos. A conversa se direcionou para alguns estudos que vão ajudar em possíveis alterações legislativas que o Senador Rogério Carvalho pretende apresentar e debater com os colegas parlamentares.

Consciente da necessidade de impulsionar o desenvolvimento urbano com a realização de obras, o Senador Rogério entende que o setor da construção civil precisa de incentivos, e cita “A construção de casas populares que diminui o déficit habitacional, a ampliação do saneamento básico e as melhorias das condições de saúde do povo são alguns dos exemplos de obras públicas que ampliam a dignidade das pessoas. ”

O parlamentar elogia a iniciativa do empresário Luciano Barreto que sempre teve iniciativas que ajudam a desenvolver a economia de Sergipe. “Luciano Barreto é uma pessoa que tem debatido e se preocupado com a questão das obras públicas, defende a brevidade na conclusão das construções, e preza pela qualidade dos serviços. Eu agradeço a dedicação deste sergipano em fazer o melhor pelo nosso estado.”, conclui Rogério.