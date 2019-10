Jackson Barreto deixa o MDB?

09/10/19 - 00:53:27

Diógenes Brayner – [email protected]

Circula desde o início da semana, em Aracaju, a informação de que o ex-governador Jackson Barreto estaria se preparando para deixar o MDB, partido que comanda em Sergipe por vários anos. Jackson tem demonstrado insatisfação com a postura da sigla em se fixar no centro e manter relacionamento com o Governo Bolsonaro. JB jamais negou sua ideologia de esquerda e ultimamente tem se revelado um ardoroso seguidor do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT).

Ontem, por volta das 15 horas, um emedebista de longas datas disse que há um racha entre Jackson e o atual presidente regional do MDB, deputado federal Fábio Reis, que tem vinculação com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi e estaria inserindo a sigla no grupo de apoio ao presidente Bolsonaro. Fábio e Jackson não falam no assunto e até desmentem. Mas a ausência de JB na Convenção Nacional do partido, domingo, em Brasília, deixou margem para que se propague o afastamento dos dois.

Jackson Barreto não tem escondido a tendência em acompanhar Lula e anunciou que se por acaso ele for solto deixará o MDB e disputará mandato nas eleições de 2022. A especulação é que se filiará a um partido de esquerda, provavelmente o PT, e tentará retornar à Câmara Federal. JB, que certa vez imaginou “se aposentar da política”, está em plena atividade e já atua junto a lideranças do interior.

Segundo revela um bem entrosado político jovem, Jackson Barreto já prepara a sua saída do MDB após as eleições de 2020. Embora tenha exercido a Presidência do Diretório do partido na Capital, “JB tem orientado lideranças políticas do interior (prefeitos e ex-prefeitos) a deixarem o MDB de imediato e se candidatarem por um partido de esquerda”.

Continuou dizendo que um desses ex-prefeitos contactados por Jackson foi o de Cristinápolis, padre Raimundo Leal, e o ex-candidato a prefeito em 2016, Sandro. Receberam a orientação de sair do MDB e se filiarem a uma legenda que siga os caminhos do ex-presidente Lula.

A coluna não confirma que há essa decisão firmada em relação a um desligamento do MDB, mas admite que há algo no ar “além dos aviões de carreira”, que ainda não se manifestou para entrar em reta de aterrissagem. Está muito claro que o MDB tomará o rumo ao contrário do que Jackson Barreto pretendia, mas sem exagerar no apego ao Planalto, como disse o próprio presidente nacional, Baleia Rossi.

Os comentários reais é que o ex-governador pensa em ingressar no PT, mas se conhece bem que o petismo acomoda tendências que normalmente se conflitam. Algumas delas não aceitam JB no partido. Nesse ponto, discussão está montada…

Leilão da Fafen

O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, respondeu ontem a duas perguntas do deputado federal Fábio Henrique (PDT). A primeira sobre a Fafen e a segunda sobre a retirada da Petrobras em Sergipe.

*** Roberto disse que a Fafen, ainda em hibernação, tem leilão marcado para o dia 11 de novembro.

*** E a boa notícia: “existem empresas de grande porte interessadas em sua compra”.

Petrobrás em Sergipe

Sobre a presença da Petrobras em Sergipe, Roberto Castelo Branco alertou que espalharam boatos de que a estatal estaria fazendo um desmonte no Nordeste.

*** Informou que o fechamento da sede da Petrobrás em Sergipe jamais foi cogitado ou esteve em discussão.

Venda de campos

Roberto Castelo Branco disse ainda que a Petrobras vai vender pequenos campos de extração de petróleo em Sergipe em terra. Quem compra quer investir.

*** E mais: “a Petrobras tem interesse no petróleo de águas profundas em Sergipe, principalmente no gás”.

Câmara investiga

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale (PSD), faz o seu papel em pedir investigação sobre voto do vereador licenciado Evando Franca em pauta na CMA.

*** Se Nitinho não toma essa providência recai para ele a suspeita do voto de um vereador em cama.

*** As informações são de que a Câmara segura Evando de licença por 120 dias, para evitar a entrada do suplente, que só se dá aos 121 dias de afastamento.

*** O vereador Lucas do Aribé mantém que tem gente votando por Evando Franca.

Mais investigações

O Governo Federal não pode deixa de investigar o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, que atingiu diretamente praias de Sergipe. Fala-se em ato criminoso, mas não basta insinuar.

*** Não dá para acreditar que, já há algum tempo da poluição no litoral nordestino, nem a Petrobras e nem a Marinha tenha alguma pista do que aconteceu.

Não é do Brasil

O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, em audiência ontem na Câmara Federal, disse que o petróleo que poluiu praias do Nordeste não foi comprado e nem produzido pela estatal brasileira.

*** Castelo Branco admite que o óleo veio de outro País, mas que ainda não foi identificada a origem.

Bafafá na Câmara

A Câmara Municipal de Aracaju teve ontem uma discussão forte – e de nível baixo – entre os vereadores Elber Batalha (PSB) e Fábio Meireles (Cidadania) durante a discussão de um projeto.

*** Ouviu-se xingamentos como ladrão e outros adjetivos do tipo e a lembrança de que Elber, hoje líder da oposição, já fora líder do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** O advogado João Fontes ironizou: “O nível [da sessão] está tão ‘elevado’, que o Cabo Amintas é o pacificador”!

Mais baixaria em Itabaiana

O incomparável vereador de Itabaiana, Vardo da Lotérica (PTB), voltou a dar seu show da tribuna da Câmara Municipal, ao chamar um seu colega de “cheirador de cueca de deputado” e outros insultos do seu vocabulário engraçado.

*** Vardo foi acusado pelo colega de usar dinheiro público para eleger-se.

Cirurgia do deputado

O deputado Garibaldi Mendonça fará cirurgia dos quadris em São Paulo, amanhã. Sai na sexta-feira e no domingo retorna a Aracaju.

*** Fará infiltrações nos quadris em razão de desgastes ósseos. Será um procedimento simples que não vai requerer repouso prolongado.

Nenhum contato

Garibaldi Mendonça disse ontem que até esta data, nenhum membro da direção estadual do MDB conversou com ele para pedir que permaneça na legenda.

*** A ida para o DEM está certa, mesmo que o processo de saída do MDB aconteça só em 2022.

*** Garibaldi acena que gostaria de disputar a Prefeitura de Aracaju.

Em São Cristóvão

A Prefeitura Municipal de São Cristóvão terá dos policiais militares como candidatos: Coronel Rocha (Cidadania) e deputado Capitão Samuel (ainda PSC).

*** Samuel, além de declarar sua candidatura, já transferiu o título para o município e Rocha anuncia que o Cidadania “terá candidato a prefeito de São Cristóvão para ganhar ou perder”. Também está lançando sua pré-candidatura.

Tudo tem seu tempo

Sobre o início da pré-campanha à Prefeitura da São Cristóvão, Capitão Samuel diz que “tudo tem seu tempo” e que seu trabalho está sendo feito nas igrejas e colégios.

*** Coronel Rocha toma gosto pela disputa e seu forte indicador será um estudo de pesquisas que vem sendo elaborado.

Candidato a prefeito

O delegado Paulo Márcio é filiado ao DEM e pretende disputar pelo partido a Prefeitura de Aracaju. Se o a sigla tiver outros nomes com maioria dentro da legenda, ele aceitará democraticamente.

*** A mesma coisa se o DEM não quiser apresentar candidato.

*** Paulo pode deixar o partido e filiar-se a outro que apóie sua candidatura a prefeito, sem criar qualquer problema.

Abona ficha de filiado

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), abonou ontem a ficha de filiação de Gleidson Oliveira no partido. Gleidson era PV. André Moura participou ao lado do deputado Fábio Henrique.

*** Gleidson foi secretário de Fábio, quando prefeito de Socorro, e hoje ocupa uma das secretarias da Prefeitura de Japaratuba.

Sobre Henri Clay

Sobre a pré-candidatura de Henri Clay a prefeito de Aracaju, o jornalista e profissional do marketing Davi Leite comenta: “De fato, o ex-presidente da OAB/SE, além de ser nome novo na política e ter bom apelo eleitoral, traz consigo uma biografia que o coloca alguns degraus acima de concorrentes da mesma faixa”.

*** E conclui: “resta saber se terá um partido que o agasalhe e uma campanha eficiente…”

Emília é citada

Um provável candidato a prefeito de Aracaju disse ontem que o bloco liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem na vereadora Emilia Correa o melhor nome para tentar suceder ao prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Emília é do Patriotas, que acomodou dezenas de dissidentes do PSL, partido que o presidente Bolsonaro pediu ontem que fosse esquecido.

Propriá e pré-campanha

Segundo o jornalista Aderval Marques, o médico Paulo César (PAC) vem conversando com lideranças locais de Propriá.

*** Ainda em fase de lançamento de pré-candidatura a prefeito, Paulo César deixa claro que conversa com todos e inclusive pode fazer parte em chapa como vice-prefeito.

Uma visão do pleito

Propriá saiu rápido para as eleições de 2020. Para prefeito já são nove pré-candidatos com a chegada de Dr. Paulo César, mas já têm alguns deles que parecem ‘abrir’ da corrida antes de fevereiro.

*** Outros já sabem que não conseguirão decolar. Pode no final ficar com apenas três.

Um bom bate papo

Sobre emendas – O governador Belivaldo Chagas teve reunião com deputados e senadores para tratar sobre emendas a LBO de interesse do Estado.

Em discussão – Belivaldo Chagas sugeriu emendas para Segurança Pública, Saúde e rodovias estaduais, o que ainda será discutido com a Comissão de Diretrizes Orçamentárias.

Simpol será ouvido – Presidente da Câmara Municipal de Estância aprova requerimento para ouvir o Sindicato dos Policiais Civil (Simpol/SE).

Vai à justiça – O vereador Elber Batalha (PSB) espera retratação do seu colega Fábio Meireles. Caso não acontecer a discussão na Câmara será decidida na justiça.

Hildegard Angel – Governo sigiloso. Sigilo sobre gastos de cartão corporativo, sigilo sobre laranjal, sigilo sobre queimadas na Amazônia, sigilo sobre derramamento de óleo.

Salários em dia – Prefeitura de Canindé de São Francisco tem prazo determinado por desembargador para por pagamento dos servidores em dia.

Sobre emendas – Prefeitos de Sergipe invadem gabinetes de deputados e senadores para tratar sobre as emendas aos municípios.

Pouco resultado – Essa corrida de prefeitos a Brasília acontecem todos os anos, mas dificilmente algum deles tem resultado positivo no final.

Não serve – Um dos prefeitos que não viajou a Brasília revelou que há três anos faz essa peregrinação e concluiu que não serve para nada.