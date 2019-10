Laércio destina veículo para Prefeitura de São Cristóvão beneficiando a população

09/10/19 - 16:51:21

O deputado federal Laércio Oliveira destinou emenda para compra de veículo adquirido pela Prefeitura de São Cristóvão para auxiliar o trabalho da Secretaria de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde otimizando serviços como visitas e cuidados domiciliários a pacientes pelas Equipes de Saúde da Família. “Os veículos para área de saúde são importantes para ajudar no brilhante trabalho que é realizado pelas equipes de Saúde da Família. Sempre destino emendas para essa área que é tão carente em vários municípios e que beneficiam tanto a população”, citou Laércio.

O veículo destinado pelo deputado Laércio Oliveira vai atender a Unidade de Saúde da Família (USF) Jairo Teixeira de Jesus, localizada no Centro Histórico. Já os outros veículos de emenda também de outros parlamentares foram entregues nessa segunda-feira, dia 7, na Praça São Francisco no centro histórico de São Cristóvão. Os carros vão auxiliarão o trabalho as Unidades Básicas de Saúde e Transporte Sanitário da Atenção Especializada otimizando serviços como visitas e cuidados domiciliários a pacientes pelas Equipes de Saúde da Família e transporte sanitário de usuários em tratamento de fisioterapia, hemodiálise e/ou oncologia. São seis carros tipo de passeio, uma pick-up para trabalhos das equipes de saúde em áreas rurais e uma van adaptada para transporte de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

“Estamos entregando para a população veículos que vão salvar vidas. Temos a satisfação em dizer que os nossos pacientes que precisam fazer tratamentos têm veículos para que possam ser transportados, realidade muito diferente da que quando iniciamos a gestão. Nós trabalhamos para respeitar este povo, esse é um momento de muita felicidade e gratidão”, falou o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

Com informações da Prefeitura.

Por Elenildes Mesquita