Novo Naipe da Orquestra Jovem de Sergipe tem Aula Inaugural

09/10/19 - 13:51:52

Na tarde de ontem, terça-feira, dia 08, foi dada a largada para mais uma novidade no projeto Orquestra Jovem de Sergipe – OJSE. Foi realizada no Instituto Rahamim, novo parceiro do projeto, a aula inaugural do novo naipe: a flauta. Com a presença da vice-governadora, Eliane Aquino, da Diretora Administrativa Financeira e da Coordenadora de Programas e Projetos do Instituto Banese, Leila Cruz e Celiene Lima, do representante da Secretaria de Estado de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, da assistente social do Instituto Rahamim Clara de Almeida, representando o presidente da instituição, Cristiano Lima, dos novos alunos da Orquestra e seus pais, e de alunos do Rahamim, o novo naipe que irá compor a Orquestra Jovem de Sergipe foi apresentado.

O novo naipe abrange a Flauta Doce, a Flauta Transversal e o Flautim. A nova turma será formada por cerca de 20 alunos e terá como professor o componente da Orquestra Sinfônica de Sergipe, Eder Escudeiro. Os instrumentos que serão usados durante as aulas foram adquiridos através de uma multa trabalhista e doados pelo Ministério Público do Trabalho da 20ª Região ao projeto. “A inserção dos novos instrumentos da família da madeira cumprem mais um passo do objetivo de transformar a Orquestra Jovem em uma orquestra completa”, disse o Maestro da Orquestra Jovem de Sergipe, Marcio Bonifácio.

A nova família de instrumentos foi apresentada aos presentes, assim como o projeto Orquestra Jovem, e na oportunidade ainda aconteceram apresentações de um quarteto da OJSE, de um quarteto de flauta e um quarteto de sopros. A vice-governadora do estado, madrinha do projeto, frisou a importância da Orquestra para o bairro Santa Maria. “As pessoas não acreditavam que daria certo aqui neste bairro, e quatro anos depois os nossos meninos e meninas do Santa Maria que fazem parte da Orquestra são um dos grandes profissionais da música que esse estado irá ter”.

Os alunos que irão em breve tocar junto com a OJSE após muito aprendizado durante as aulas diárias do projeto estavam presentes e foram apresentados. A Cristiane, mãe do Caio, aluno de flauta, fez questão de estar presente na aula inaugural. “Conheci o projeto através de amigos do meu filho que já fazem parte. Ele sempre quis tocar um instrumento, no início queria aprender violino, mas daí surgiu a oportunidade para as flautas e ele decidiu que iria participar. Para mim o aprendizado da música, seja qual instrumento for, mesmo que não leve isso para vida profissional, é muito importante”, disse ela.

As aulas de flauta vão acontecer as terças, quintas e sextas, no Instituto Rahamim, no período da tarde.

Orquestra Jovem de Sergipe

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio das empresas ENERGISA e Thyssenkrupp Elevadores, através da Lei de Incentivo à Cultura, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a mais de 100 crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, percussão e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. O projeto oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão, flautas e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, e ensaios aos sábados, no Espaço Cuidar, no CRAS e no Instituto Rahamim, no bairro Santa Maria.

Por Manuella Miranda