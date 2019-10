Operação Olaria: foragido é preso em Campo Grande – MS

O foragido sergipano foi preso em Campo Grande pelo Denarc/MS

Dando continuidade às investigações da Operação Olaria que ocorreu no dia 24 de julho, no município de Canindé de São Francisco, foi preso na tarde desta terça-feira, 8, o foragido Yuri Renan Feitosa Santos. Ele foi preso no estado de Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande.

Segundo o delegado Fábio Santana, foi feito contato com o Departamento de Narcótico (Denarc) de Mato Grosso do Sul e passado cópias do mandado de prisão do foragido.

“A polícia deu ordem de prisão preventiva ao suspeito que possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo um pelo crime de latrocínio e o outro por tentativa de homicídio”, explicou o delegado. As buscas seguem para chegar até outros envolvidos no crime.

Qualquer informação sobre esses indivíduos pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é totalmente garantido.

