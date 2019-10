Parcerias com instituições ampliam os serviços da Fundat para a comunidade

09/10/19 - 14:01:36

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) da Prefeitura de Aracaju, além de oferecer serviços voltados à formação profissional, a partir da oferta de cursos e oficinas profissionalizantes, tem atuado na expansão de suas ações nos últimos anos para que uma parcela maior da população aracajuana tenha acesso, para proporcionar oportunidade de geração de renda e a inserção de cidadãos no mercado de trabalho.

Dessa forma, a Fundat tem fechado parcerias com instituições em diversos bairros de Aracaju, de modo a aprimorar a execução da política municipal de formação para o trabalho por meio da qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos.

Atualmente, são mais de 20 instituições parceiras que além de proporcionarem os cursos e oficinas profissionalizantes, também realizam o processo de inscrição para estas capacitações, tornando o processo ainda mais acessível. A proposta das parcerias é proporcionar, cada vez mais, comodidade para a população beneficiada seja ainda maior, gerando interesse nos cursos ofertados, uma vez que podem encontrar um serviço qualificado bem perto de casa.

Um dos grandes parceiros da Fundat é o Lar Infantil Cristo Redentor (Licre), localizado no bairro 18 do Forte, que sedia diversos cursos e oficinas de qualificação, como o de Bolos Decorados, encerrado na última terça (8), tendo duração de quase 10 dias, com certificação de 20 horas para os alunos.

A chef de cozinha e instrutora do curso de Bolos Decorados, Paula Roberta, afirma que é realmente proveitosa a parceria da Prefeitura com uma instituição como a ‘Cristo Redentor’ para população que mora no 18 do Forte, por facilitar a participação da comunidade num curso de qualificação sem precisar sair do bairro.

“Já tenho alguma experiência aqui como instrutora e além desse curso de Bolos Decorados, também já lecionei o curso de Bolos e Salgados na UQP [Unidade de Qualificação Profissional] do bairro Porto Dantas, então posso afirmar o quão legal é essa iniciativa de trazer pra perto da população esses cursos”, afirma a instrutora Paula.

Facilidade

Essa praticidade é um item marcante e importante para pessoas que querem se profissionalizar e às vezes encontram dificuldades em se locomover. Essa é a realidade de dona Juci, que mora bem próximo ao Lar Cristo Redentor. Ela conta que graças a essa iniciativa, encontrou a oportunidade de se profissionalizar na área que tanto ama.

Já a confeiteira Valdemira Silva conta como essas capacitações vêm mudando a vida dela, que já trabalha no ramo da confeitaria de bolos, mas mesmo assim nunca perde a chance de se aprimorar. “Com certeza eu tenho cada vez mais vontade de aperfeiçoar o que eu faço. Por ter um curso tão perto de casa, eu posso estudar cada vez mais para ser uma melhor profissional”, afirma a aluna.