PC PRENDE ESTELIONATÁRIO QUE CAUSOU UM PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 500 MIL EM SERGIPE

09/10/19 - 06:28:28

O suspeito vendia lotes de terrenos na praia que pertencia a um morto

Policiais civis da 1ª Delegacia Metropolitana prenderam nesta terça-feira (09) no bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju, Leovaldo Santos Almeida, 53 anos, pelo crime de estelionato. O suspeito causou um prejuízo de mais de R$ 500 mil em pelo menos 20 pessoas que se interessaram em comprar lotes de terrenos na praia.

As investigações para apurar as falcatruas do suspeito foram abertas no ano de 2017. Segundo informações do delegado Everton Santos, um inquérito policial foi aberto naquele ano para confirmar se o suspeito vendia lotes de terrenos na praia, nas imediações do Mosqueiro. Porém, os lotes pertenciam a um cidadão inglês, já falecido cujos herdeiros ficaram com a posse do terreno.

Tudo foi apurado durante a Operação Venal, deflagrada pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) para apurar fraudes no pagamento de IPTU na capital sergipana. Leovaldo chegou a ser preso na época.

Após ser solto, o suspeito voltou a negociar os lotes que não lhe pertenciam. Na Delegacia, as vítimas apontaram o Leovaldo como o autor das vendas. “Um lote custava em média R$ 40 mil. Muitas dessas vítimas davam uma entrada e iam pagando as parcelas”.

O delegado recorda que a Operação Venal em 2016 apurou que o estelionatário e outros comparsas contaram com a ajuda de um tabelião de Canhoba para falsificar o livro cartório de registro do terreno. “Até a assinatura do proprietário que estava morto foi falsificada”.

Investigação

O delegado Everton Santos ressalta que a investigação vai continuar a fim de esclarecer se o Leovaldo agiu sozinho ou se contou com outras pessoas para enganar as vítimas. Ele ficará preso preventivamente à disposição da 3ª Vara Criminal e irá responder pelo crime de estelionato.

Informações e foto SSP