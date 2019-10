Peregrinação de “Nossa Senhora Divina Pastora, Mãe das vocações”

A Peregrinação ocorre sempre no terceiro domingo de outubro. O tema desse ano é “Nossa Senhora Divina Pastora, Mãe das vocações”. A programação começa desde o dia 17 e se estende até o dia 20. É culminância do maior evento cultural religioso do estado de Sergipe, quando, em um só final

de semana são aglomerados dezenas de milhares de pessoas. São romeiros, promesseiros, devotos, fieis e curiosos que chegam de todas as cidades do estado (outros de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Ceará) e lotam a pequena cidade do leste sergipano, no vale da continguiba. Em 2017, através de decreto episcopal, o bispo Dom José João Costa, determina Nossa Senhora Divina Pastora como padroeira do Estado de Sergipe. Esse ano teremos a Banda Dominus (Minas Gerais) como atração cultural/religiosa no dia 19/out as 19h.

HISTÓRICO DA PEREGRINAÇÃO

Acredita-se que, em edições passadas, já houve um público maior que 100 mil habitantes. A Peregrinação ao Santuário Nossa Senhora Divina Pastora. Desde 1958 a cidade Divina Pastora é o espaço geográfico, espiritual e simbólico da fé para o povo Sergipano.

É um mega evento religioso que reúne homens e mulheres, jovens e crianças de todas as cidades de Sergipe, de todos os cantos e de diferentes cidades dos estados da Bahia, Alagoas, e Pernambuco. evento e manifestação cultural religioso do estado de Sergipe pela significância antropológica e social, pelo é o maior porte, dimensão e proporção Após mais de meio século de edições, a Peregrinação é reconhecida como patrimônio de natureza imaterial pelo governo do estado de Sergipe através do

decreto-lei 29.884 de 09 de setembro de 2014. Essa ação do governo executivo afere valorização, pertencimento e genuinidade.

Em 2012, a paróquia celebrou 230 anos da chegada da devoção a Nossa Senhora Divina Pastora em Sergipe e no Brasil. E, justamente por isso, a paróquia foi elevada a categoria de Santuário, em 14 de outubro de 2012 por um decreto registrado no livro 01, folha 004 de número 059 na Cúria Metropolitana de Aracaju por

Dom José Palmeira Lessa, arcebispo de Aracaju.

O idealizador desse evento foi o Dom Luciano Cabral Duarte quando ainda era padre (falecido recentemente). Ele se inspirou quando esteve estudando na França. Hoje o Santuário atua na promoção da realização junto com o Santuário Nossa Senhora Divina Pastora e proporciona um espaço onde o devoto possa exprimir sua fé e a dinâmica e comunicação entre o ser e o divino se realizem.

A CIDADE DE DIVINA PASTORA

A cidade não é uma grande cidade de Sergipe e não está na rota das cidades históricas. Situada no vale da Cotinguiba, na região leste, e distante de da capital Aracaju por 39 km, Divina Pastora tem um patrimônio digno de relevância quando se pontua o Fausto de Aguiar Cardoso (que completou 150 anos – nascido em 22 de dezembro de 1864), ilustre vulto da política sergipana; O Engenho São Félix, local de nascimento de

Fausto Cardoso é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 21 de dezembro de 2006 quando a ocasião do centenário da famosa revolta que o dizimou; A Igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora tombada em 1943 pelo IPHAN; e a Renda Irlandesa registrada também pelo IPHAN como Bem Imaterial do Brasil em janeiro de 2009;

