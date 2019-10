Prefeitura atua na fiscalização dos espaços públicos da cidade

Manter a organização dos espaços públicos da cidade é uma preocupação constante da Prefeitura de Aracaju. Por conta disso, rotineiramente, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), realiza ações de fiscalização e monitoramento de situações de ocupação irregular destes locais.

Nesse sentido, nesta terça-feira, 8, os fiscais da Direpa percorreram estabelecimentos comerciais na avenida Maranhão, no bairro 18 do Forte, de modo a orientar os proprietários quanto a não obstrução do passeio público ocupado por cadeiras, mesas, e outros objetos que comprometem a mobilidade dos pedestres. Além de notificá-los, a equipe retirou os equipamentos colocados, principalmente, sobre a calçada.

O plano de ação dos agentes é elaborado com base em denúncias da população feitas à Ouvidoria da Emsurbl. Para isso a Empresa conta com quatro equipes, sendo três fixas em pontos críticos da cidade, e outra volante.

De acordo com o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo, o trabalho dos fiscais tem averiguado, também, a regularidade do uso do espaço público pelo comércio ambulante, principalmente na região central, onde as equipes atuam de segunda a sábado, para coibir a invasão das principais vias por esta modalidade de comércio que chega a ocasionar situações de congestionamento no trânsito.

Os profissionais da Emsurb monitoram ainda espaços onde podem ocorrer realocações irregulares, como na Praça João XXIII, desocupada pela Empresa desde dezembro de 2017.

“Nossa intenção é coibir a invasão dos espaços públicos. Por isso, estamos intensificando cada vez mais nossas ações no centro e em outros pontos da cidade para que possamos, gradativamente, manter e ampliar a organização e a ordem na capital”, enfatizou o diretor.

