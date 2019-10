RESTAURANTE FICA LOTADO DURANTE EVENTO DO É DE SERGIPE MULHER

09/10/19 - 05:00:54

Mais de 60 pessoas participaram, nesta terça-feira, 8, do primeiro encontro do É de Sergipe Mulher, no restaurante Bravo Cuisine, no bairro Salgado Filho. Na programação, constou uma palestra da cirurgiã plástica Tereza Wilthshire, apresentação dos objetivos do movimento É de Sergipe e sorteio de prêmios para os participantes. Para a coordenadora do É de Sergipe Mulher, Anne Danielle Ferreira Costa, o encontro superou as expectativas. “Tivemos que abrir mais vagas, pois muitas pessoas mostraram interesse em vir”, disse.

Durante a palestra, a cirurgiã Tereza Wiltshire reforçou para as mulheres a necessidade do exame das mamas, pois, se algum problema é detectado no início, a chance de cura é de 100%. E frisou que as mulheres, a partir dos 50 anos, devem ter os cuidados redobrados. “Mas a doença atinge todas as idades. Atendi uma menina de apenas 13 anos com câncer de mama”, afirmou.

Após a palestra de Tereza Wiltshire, representantes da Seguradora Tokio Marine ressaltaram a importância dos planos de seguros e tiraram dúvidas das pessoas que estavam presentes.

Taxa

Os participantes do almoço também tomaram conhecimento de algumas conquistas do É de Sergipe, principalmente, sobre a luta da entidade diante da cobrança da taxa de fachada, feita pela Prefeitura de Aracaju que onerava diversos empresários aracajuanos. “Foi uma conquista nossa. Fomos para a Câmara Municipal, Emsurb, dialogamos com o prefeito Edvaldo Nogueira e, no final, todos nós fomos beneficiados”, lembrou Manoel Costa, um dos diretores do Movimento É de Sergipe.

A coordenadora do É de Sergipe Mulher, Anne Danielle, lançou uma campanha para arrecadação de brinquedos e roupas para crianças que serão doadas a uma instituição de caridade. “Conclamamos a todos para ajudarem”, frisou. O empresário Robert Fraga já ofereceu um caminhão, caso seja necessário, para levar os donativos.

No final do almoço, empresas parceiras ofereceram mais de uma dezena de brindes que foram sorteadas entre os presentes. “Foi uma oportunidade muito boa de network, de conhecimento dos empresários locais”, completou Anne Danielle.

Foto Jorge Henrique

Por Antonio Carlos Garcia