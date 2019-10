Rogério cobra transparência ao ministro Paulo Guedes

09/10/19 - 13:07:18

Nos debates sobre a reforma da Previdência na CCJ, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) falou sobre a difícil missão enfrentada pelo relator Tasso Jereissatti (PSDB/CE) em tentar melhorar o texto base.

“Não é fácil você pegar um projeto que vem com uma determinada finalidade, ao longo do processo, e tentar melhorar a natureza desta propositura. Isso é de quem tem experiência e vivência. E meus agradecimentos por acatar uma série de emendas. ”

Logo em seguida, o vice-líder do PT no Senado cobrou ações efetivas ao ministro Guedes e a apresentação de um projeto econômico para o Brasil.

“O ministro Guedes precisa começar a se preocupar com o futuro. Aquilo que ele tem demandado das duas casas legislativas, seja para o bem ou para o mal, temos dado conta. É preciso saber se ele vai ser capaz de apresentar um plano que promova o desenvolvimento econômico. ”, alerta o Senador.

O Senador Rogério Carvalho destacou onde não está havendo transparência.

“A privatização da BR não foi transparente, vender as ações excedentes dos 51% do Banco do Brasil, se não fosse denúncia, seria feita à revelia da publicidade necessária. Eu acho que ele precisa se justificar com a sociedade brasileira o porquê não está sendo transparente. ”

E finaliza a fala dizendo que seja qual for o interesse do governo, as informações precisam ser compartilhadas.

“Se for esse o objetivo do governo, que faça dentro da lei com transparência, dentro da possibilidade de a gente ter melhor ganho com os ativos do nosso país e da sociedade brasileira. ”

Por Candisse Matos