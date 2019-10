SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DE SANTA LUZIA ATRASOU POR CAUSA DO MS

Convicto do seu trabalho decente e compromissado na Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi, o prefeito Edson Cruz não teme às denúncias infundadas e de cunho politico por parte do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Itanhi.

É importante ressaltar, que a Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi, conta com uma folha de pagamento, que ultrapassa mais de um milhão de reais em sua totalidade, e foi pago quase 95% da folha aos funcionários que envolviam recursos próprios, ficando apenas alguns servidores ligados à Saúde, que recebem dos recursos federais e, que são transferidos para o município mensalmente.

O prefeito explica que só pode pagar a esses funcionários da folha da Saúde, depois que esses recursos federais entram na conta da prefeitura, e mesmo que pudesse antecipar esse recurso para pagar, a prefeitura não poderia depois devolver esse dinheiro porque são recursos federais.

O gestor salientou que o município de Santa Luzia do Itanhi vem tendo um compromisso muito sério em cumprimento de folha. Edson Cruz disse que, os que envolveram recursos próprios, foram pagos até o último dia 30. “Nós não deixamos de pagar a ninguém, só ficaram esses que recebem dos recursos federais”, ressaltou.

De acordo com o prefeito, já está constando hoje, 09, no Relatório do Ministério da Saúde, a liberação dos recursos federais para o pagamento dos servidores da Saúde de Santa Luzia do Itanhi, isto quer dizer que até quinta-feira, 10, a prefeitura estará pagando essa folha. “No centro-sul do Estado, uma das únicas prefeituras que vem cumprindo o pagamento da folha em dia é a de Santa Luzia do Itanhi”, disse Cruz.

O prefeito Edson Cruz lamentou profundamente as declarações do presidente do SINDSLUZE, dizendo que ele está querendo desgastar o nome do município Segundo Cruz, nem sequer o presidente esteve na prefeitura para saber os reais motivos do atraso. “Para mim, ele é um presidente despreparado porque para ser presidente de sindicato não tem que ser inimigo da administração, tem que ter coerência, respeito e compromisso com o povo”, destacou o gestor.

Então, nesta quinta-feira, 10, a prefeitura estará realizando o pagamento dos servidores da Saúde, uma vez que o Ministério da Saúde acabou de repassar esses recursos. Vale ressaltar, que não foi somente Santa Luzia do Itanhi que teve esse atraso por conta do Ministério da Saúde, mas quase todos os municípios do sul de Sergipe.

Por Magno de Jesus