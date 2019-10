SINPOL/SE REALIZA ATO DE ALERTA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO OPC NA TERÇA

09/10/19 - 14:23:27

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realiza na próxima terça-feira, 15, a partir das 7h, Ato de Alerta Geral dos policiais civis que busca destacar a importância da implementação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) em Sergipe.

A manifestação pública ocorrerá na praça Fausto Cardoso, na capital sergipana, e reunirá policiais civis de Sergipe e de outros estados do país, bem como outras categorias de profissionais de Segurança Pública e cidadãos interessados na luta por uma Polícia Civil atuando nas delegacias dos 75 municípios de forma mais dinâmica, moderna e eficiente. O Projeto OPC está pronto, aguardando apenas que o governador Belivaldo Chagas encaminhe para aprovação na Assembleia Legislativa.

“Convidamos os policiais civis, seus familiares e amigos, bem como outros profissionais de Segurança Pública, colegas de imprensa e sociedade em geral para participar do nosso ato que nada mais significa a luta por um projeto que é positivo para o cidadão e para agentes, escrivães e agentes auxiliares que atuam na Polícia Civil de Sergipe. O projeto OPC é uma proposta de Projeto de Lei que busca a reestruturação dos cargos da base da Polícia Civil em apenas um cargo: o de Oficial de Polícia Civil. Não tem nenhum custo adicional para o Governo, tem previsão constitucional e de forma alguma pretende ocupar atribuições dos delegados. Quem sofre violência não pode esperar, então o Projeto OPC surge como iniciativa para agilizar a segurança de cada cidadão que busca os nossos serviços. Os policiais civis estão diariamente nas delegacias e sabem pelo que estão lutando juntamente com a sociedade”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Assembleia Extraordinária

Durante o Ato de Alerta de Geral, os policiais civis aproveitarão a oportunidade para definir os próximos encaminhamentos da categoria em Assembleia Geral Extraordinária no mesmo local. Na oportunidade, o momento contará com informação e discussão sobre: – Encaminhamentos por parte da Polícia Civil, Secretaria da Segurança Pública e governador Belivaldo Chagas no tocante ao Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC). Além disso, haverá deliberação sobre: – Futuras paralisações da categoria; – Planejamento e início da OPC Legal (A OPERAÇÃO).

Importante ressaltar que o Sinpol/SE encaminhou ofício no último dia 08 de outubro à Superintendência da Polícia Civil (Supci) informando sobre a Assembleia Geral Extraordinária da categoria agendada para o próximo dia 15, a partir das 7h. O Sinpol/SE alerta à sociedade que caso haja agendamento de operações especificamente na referida data, conforme informes recebidos pelo Sindicato, a intenção é meramente de atrapalhar a manifestação pública dos policiais civis. A Diretoria Jurídica do Sinpol/SE segue atenta neste sentido.

Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe