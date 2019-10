SMTT ARACAJU ANULA AS MULTAS DOS RADARES QUE FORAM REPROVADOS PELO ITPS

09/10/19 - 13:18:48

A SMTT de Aracaju decidiu na manhã desta quarta-feira (08), anular todas as multas decorrentes dos radares reprovados pelo ITPS e que foram divulgados pelo órgão na tarde desta terça.

Com isso, ficam anuladas todas as multas decorrentes desses radares a partir do último dia 27 de setembro e o condutor multado nesse período não precisa recorrer.

Foram reprovados dois instalados na avenida Beira Mar, em ambos os sentidos próximo à Embrapa; na avenida Etelvino Alves [próximo ao condomínio Alamedas Jardins, no sentido avenida Augusto Franco] e também o instalado na avenida Tancredo Neves [próximo à empresa Maracar, no sentido Rodoviária Nova].