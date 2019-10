Somese e estudantes de medicina promovem Revisão Geral para o Enem

09/10/19 - 05:04:32

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese), em parceria com o Cursinho Popular de Medicina “Dr. Almir Santana”, composto e organizado por estudantes de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) vão promover nos dias 20 e 27 de outubro das 8h às 17h, uma Revisão Geral para o Exame Nacional de Ensino Médio 2019 (ENEM) para os alunos de escola pública de baixa renda e que sonham em cursar Medicina, no auditório da Somese.

A missão dos futuros médicos é ampliar o número de estudantes de baixa renda e de escolas públicas no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe e demais universidades públicas.

Eles acreditam no potencial emancipador da Educação e na sua capacidade de proporcionar meios de melhoria social, econômica e cultural ao indivíduo que se empenha no desenvolvimento de seus atributos intelectuais. O objetivo do Cursinho Popular é transformá-lo em um projeto de extensão de graduação da UFS.

Matéria e Imagem: Divulgação