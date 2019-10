Acabou! Tânia Mara e Jayme Monjardim terminam casamento após 12 anos juntos. Colocaram ponto final no casamento de maneira amigável.

10/10/19 - 23:13:20

Chegou ao fim o casamento de Tânia Mara e Jayme Monjardim. A cantora e o diretor de novelas estavam juntos há aproximadamente de 12 anos e haviam oficializado a união em dezembro passado, na Igreja São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, nesta quinta-feira (10) e confirmada pela intérprete de “Se Quiser”.

Separação de Tânia e Jayme foi amigável

De acordo com a publicação, Tânia e Jayme colocaram ponto final no casamento de maneira amigável. Do relacionamento nasceu Maysa, hoje com 9 anos e batizada com o nome da mãe do diretor, homenageada em 2014 no desfile de carnaval da Grande Rio. Enquanto esteve casado com a cantora, o profissional chegou a fazer uma tatuagem com o nome da mulher. Ainda de acordo com a colunista, o fim do casamento de Tânia e Jayme aconteceu há sete meses e, atualmente, cada um mora em casa diferente.

