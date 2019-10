Atletas do Club Sportivo Sergipe participam da Copa Alemania de GR no Chile

10/10/19 - 05:24:08

A cada dia que passa a ginástica rítmica no estado, muito bem representada pelo Club Sportivo Sergipe de GR – CTE Thalyta Almeida,(CTETA) tem crescido em vários aspectos, sobretudo, em relação ao nível de qualidade profissional. Prova disso são as constantes participações das ginastas sergipanas em competições internacionais, a exemplo da Copa Alemania de GR que começa nesta quinta-feira, 10, no Chile e se estende até o domingo.

Do CTETA viajaram para participar da competição, 9 atletas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, todas com grandes chances de bons resultados. A avaliação é da técnica Thalyta Almeida que acompanha o grupo. “Todas são meninas muito bem preparadas e, cada uma, na sua categoria, tem chance de deixar o Chile com medalha, mas, só o fato de participarem de um evento esportivo grandioso como esse, já significa muito para o crescimento profissional delas”, afirmou a treinadora.

PRÓXIMA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

O próximo compromisso fora do país para as ginastas do Clube acontece de 22 a 28 deste mês, quando 4 atletas vão integrar a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, no Campeonato Sul-americano da modalidade em Lima, no Peru.

Na categoria juvenil, Úrsula Lopes e Isabela Roberta, farão dupla na competição no aparelho bola, já as atletas Anna Luisa e Ana Julia, da categoria infantil, formarão dupla no aparelho arco. As atletas são as únicas do Nordeste, em suas categorias, a integrarem a delegação do Brasil durante o evento esportivo.

Fonte: Ascom – CTETA | 4P Comunicação Integrada

Foto: Evenilson Santana