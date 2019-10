Bom Sucesso- Alberto se emociona com presente de Natal enviado por Paloma. A costureira decide mandar para o editor uma flor que ela mesma faz

Paloma (Grazi Massafera) ficou muito decepcionada quando foi demitida por Alberto (Antonio Fagundes) em Bom Sucesso. Mas até hoje a costureira não perdeu o carinho que sente pelo editor. No capítulo desta sexta-feira, 11/10, ela vai ser surpreendida com a visita de Sofia (Valentina Vieira), acompanhada do pai, Jorginho (Daniel Warren), e de Batista (Marcelo Flores), às vésperas do Natal.