CPTRAN PRENDE CIDADÃO POR EMBRIAGUEZ APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO NA SIMEÃO SOBRAL

10/10/19 - 10:41:39

Policiais da CPTran prenderam um homem por estar dirigindo sob o efeito de álcool.

O fato foi registrado na noite desta quarta-feira (09) envolvendo dois veículos na avenida Simeão Sobral em Aracaju.

A equipe do serviço de atendimento de acidente de trânsito(SAAT) da CPTRAN foi acionada e ao chegar no local encontrou a cena do acidente e um dos envolvidos, José Naicio, 54 anos, ao observar a viatura tentou sair do local, mas foi localizado.

José se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas pelo seu comportamento inadequado e pela suspeita de haver ingerido bebida alcoólica, o mesmo foi conduzido a delegacia para os devidos procedimentos legais.

Só em 2019, 169 pessoas já foram presas por embriaguez pela CPTRAN na nossa capital

Fonte: CPTRAN