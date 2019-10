DESO TOMA PROVIDÊNCIAS PARA MANTER A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA REGULARMENTE

10/10/19 - 18:12:51

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso – emitiu nota de esclarecimento nesta quinta-feira (10) informando que tem tomado todas as providências cautelares para manter a distribuição de água regular e com a qualidade já conhecida, diante do caso das manchas de óleo que estão afetando todo o litoral nordestino.

Embora essas manchas de óleo tenham alcançado a foz do Rio São Francisco, a Deso não tem captação no local afetado. Ainda assim, desde o aparecimento das manchas, nossos técnicos estão monitorando e coletando diariamente a água, fazendo testes para assegurar a qualidade e descartar a toxicidade, não encontrando até o momento, vestígios de contaminação.

Dentre as medidas preventivas tomadas pela Deso para assegurar que nossos locais de captação não sejam afetados, estão o isolamento através de telas, das captações flutuantes, em Brejo Grande e Ilha das Flores, municípios onde estão as captações mais próximas das manchas encontradas.

A Deso juntamente a outros órgãos públicos Federais e Estaduais, atendeu ao chamado dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e participa de uma força-tarefa no combate a este desastre ambiental, colocando seu corpo técnico e máquinas à disposição, tudo isso para garantir a segurança, saúde e a qualidade da água ofertada pela Companhia.