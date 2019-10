Dupla reage, troca tiros com policiais e acabam mortos no Parque dos Faróis

10/10/19 - 06:04:28

Uma abordagem feita por policiais do Batalhão de Radiopatrulha no Conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro, terminou com a morte de dois homens.

A ação aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (09) e as informações são de que dois indivíduos trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelos militares.

A dupla reagiu à ações policial, não obedeceu à ordem de parada e efetuou disparos contra a guarnição que revidaram.

Na troca de tiros os dois elementos acabaram sendo atingidos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiram e morreram.

Foto redes sociais