EDVALDO CONFIRMA MAIS UMA EDIÇÃO DO NATAL ILUMINADO NO CENTRO DE ARACAJU

10/10/19 - 16:07:41

O prefeito Edvaldo Nogueira confirmou, nesta quinta-feira, 10, mais uma edição do projeto “Natal Iluminado” no Centro de Aracaju. Ele se reuniu com o deputado federal Laércio Oliveira, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), que apresentou a proposta do evento para este ano. O anúncio oficial do evento e das novidades da programação será feito na próxima segunda-feira, 14, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

“Este é um projeto que iniciamos em 2017 em parceria com a Fecomércio. Foi um sucesso grande no primeiro ano. Em 2018, a festa ficou ainda maior e mais bonita. A população aprovou e compareceu todas as noites. Para este ano, estamos programando uma edição ainda mais especial. Fico muito feliz em poder contar com esta parceria que se fortalece a cada ano, mostrando que estamos no caminho certo”, afirmou Edvaldo.

Da mesma forma, Laércio Oliveira comemorou o sucesso da iniciativa. “O Natal é um momento muito especial. Todos se voltam para a solidariedade, o sentimento cristão e a vida em família. Nós, da Fecomércio, entendemos que era preciso temperar a nossa ação empresarial com uma ação especial como tem sido o Natal Iluminado. Desde o primeiro momento, o prefeito apoiou a ideia e temos avançado muito com um evento muito bonito”, declarou.

No ano passado, foram instalados 450 mil pontos de luz para decoração da praça Fausto Cardoso e do calçadão da rua João Pessoa, no Centro de Aracaju. O projeto contou, também, com a iluminação da ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore, com 15 metros de altura. Pelo convênio firmado, a Prefeitura se responsabilizou por toda a infraestrutura necessária à realização do evento, além de garantir a segurança e a limpeza pública.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima