Elese realiza oficina de Comportamento e Imagem Pública até sexta, 11

10/10/19 - 11:11:23

Nesta quinta e sexta-feira, dias 10 e 11, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), através da Escola do Legislativo (Elese), realiza a Oficina Comportamento e Imagem Pública: Cerimonial no Ambiente Legislativo, das 9h às 17h. O curso está sendo ministrado pelo coordenador de Gestão de Evento do Senado Federal, Herivelto Ferreira.

A iniciativa conta com a presença de vereadores e servidores das Câmaras municipais das cidades de Laranjeiras, Japaratuba, Carmópolis, Lagarto, Canhoba, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Estância, entre outras.

De acordo com a organização do evento, o objetivo da iniciativa é apresentar o impacto do cerimonial na imagem institucional, abordando questões relativas à cerimonial, protocolo e comunicação. A qualificação profissional tem como público-alvo parlamentares e servidores vinculados ou não aos setores de Cerimonial e Relações Públicas.

PROGRAMAÇÃO:

– Introdução.

– Como as pessoas se comunicam.

– Apresentação pessoal, conduta e atitudes: apresentações, cumprimentos, conversação, convites impressos, correspondências.

– Atendimento ao público: os deveres de um anfitrião. Como receber bem.

– Definições: cerimonial, protocolo e etiqueta.

– A importância do cerimonial nas organizações modernas.

– Evolução histórica.

– Função comunitária do protocolo.

– Fundamentos das etiquetas, do cerimonial e do protocolo.

– Cerimonial público.

– Precedência.

– Símbolos nacionais.

Foto: Divulgação/Elese

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese