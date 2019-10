Estácio realiza ‘Dia E Nacional’ com ações gratuitas em todo Brasil

Professores, colaboradores e alunos do Centro Universitário Estácio de Sergipe se uniram, nesta quarta-feira, para a prestação de serviços gratuitos à comunidade. Denominada de ‘Dia E Nacional’ a ação aconteceu durante todo o dia nos diversos campi da instituição pelo Brasil, oferecendo atendimento médico, com realização de exames e primeiro atendimento, palestras de nutrição, aulas de exercícios, ajuda jurídica e orientação vocacional, para auxiliar na busca por emprego.

Em Aracaju, professores e universitários dos cursos de Direito e Letras do Centro Universitário Estácio foram interagir com os estudantes da Escola Municipal Costa Neto, na zona norte da capital. Com a iniciativa, a Estácio insere seus alunos no atendimento à população, colocando em prática o que aprendem na Instituição, sempre coordenados pelos Professores.

“Esse é um momento único da nossa instituição. Todo nosso time se une, do corporativo e das Unidades, promovendo ações de cidadania, oferecendo serviços gratuitos para à população. É uma ocasião em que a Estácio realiza, simultaneamente em todo o país, atividades alinhadas à missão de “Educar para Transformar”, integrando alunos, colaboradores e as comunidades do entorno dos nossos campi”, afirma Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade e vice-reitora de Cultura da Estácio.

