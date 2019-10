FPM ZERADO E QUEDA DO FUNDEB AGRAVA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE POÇO REDONDO

10/10/19 - 09:35:12

A situação financeira do município de Poço Redondo está cada vez mais crítica. E para piorar esse quadro, o valor do FPM depositado hoje, 10 de outubro, na conta da Prefeitura foi zerado.

Além disso, os recursos referentes ao Fundeb 2019 em comparação ao mesmo período de 2018 tiveram uma queda significativa de aproximadamente 50%.

“Infelizmente essa situação torna ingovernável o Município. Temos uma série de obrigações e no dia em que as receitas devem ser creditadas, o extrato mostra um saldo zerado. Só posso pedir a compreensão da população para as consequências que esse quadro causará na administração da nossa cidade”, lamentou o prefeito Dr. Júnior Chagas.