“HÁ UM MÊS COMEÇARAM A ME ATACAR COM FAKE NEWS”, DIZ CAPITÃO SAMUEL BARRETO

10/10/19 - 14:38:20

Na tarde desta quinta-feira (10), o deputado Capitão Samuel concedeu entrevista na Rádio Caueira FM (105,9). O bate papo foi comandado pelo radialista Bob Júnior e entre os assuntos discutidos estavam a pré-candidatura à prefeito da cidade de São Cristóvão, a convocação de 70 homens os Bombeiros, o trabalho do Batalhão da Restauração e ainda respondeu perguntas dos ouvintes.

A entrevista foi iniciada com os ataques sofridos pelo parlamentar através dos grupos de Whatsapp. Segundo o Capitão Samuel, depois que colocou o seu nome à disposição do povo de São Cristóvão para uma possível candidatura à prefeito da cidade, começou a ser atacado. “Em primeiro lugar, Isso prova que estou incomodando. Segundo, faço o meu trabalho na tranquilidade, mas me chutarem, terão chutes de volta também”, afirma Samuel.

Questionado sobre Fake News, o parlamentar afirmou que “Grupos políticos estão levantando notícias falsas com o meu nome para denegrir a minha imagem. Resolvo isso de forma simples na justiça. Não quero briga com ninguém, mas se continuarem só para quando o estiver resolvido”, afirma.

Inúmeros ouvintes fizeram questão de ligar para a Caueira FM para agradecer ao deputado Samuel pelo belo trabalho realizado contra a dependência química junto ao Batalhão e para dar o apoio ao parlamentar nas eleições de 2020.

Por Ane Isabele

Foto assessoria