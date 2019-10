HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM ITABAIANA

10/10/19 - 08:32:25

Equipes das polícias Civil e Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira (10) uma operação para cumprir um mandado de prisão contra Jean Oliveira Santos, conhecido como “Paulista”, de 23. Ele era acusado de prática de um homicídio e era suspeito de participação em outros crimes, nos quais estava sendo investigado.

De acordo com as informações policiais, no momento em que os agentes chegaram ao local onde o acusado se encontrava, na região do bairro Bananeira, ele começou a atirar contra as equipes. Houve confronto, Jean foi atingido, socorrido com vida para o Hospital Regional de Itabaiana, mas morreu na unidade de saúde.

A ação policial reforça o comprometimento das polícias Civil e Militar no combate à violência na cidade de Itabaiana e em toda Região Agreste do estado. Informações e denúncias também podem ser fornecidas pela população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.