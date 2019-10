João Daniel defende o Nordeste no possível acordo da cessão onerosa

10/10/19 - 14:46:14

Congresso tenta concluir acordo sobre cessão onerosa. De acordo com o texto anunciado, mas ainda não formalmente apresentado, 15% do bolo ficaria com municípios seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Outros 15% seriam destinados para Estados. Na hora da divisão, 10% seriam distribuídos pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 5%, seguindo as regras da Lei Kandir. Os critérios de distribuição são uma tentativa de conciliação entre Estados do Norte e do Nordeste com Estados maiores — estes pedem uma fatia maior dos repasses.

Da assessoria