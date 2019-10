JOÃO DANIEL FECHA ACORDO PARA LEVAR INTERNET GRATUITA A ASSENTAMENTOS

10/10/19 - 06:21:46

O deputado João Daniel (PT/SE) esteve reunido, nesta quarta-feira, dia 9, com a representante da Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebras), Thaty Annie Barreto Tavares de Souza, e o vereador de Porto da Folha Lindomar Xocó (PT), para acordar a instalação de antenas de internet rápida, gratuita e de qualidade em comunidades carentes em Sergipe, através de emendas parlamentares indicadas pelo seu mandato. A iniciativa vai possibilitar a inclusão digital de várias comunidades que sofrem atualmente com a desassistência nessa área, por falta de sinal de internet nessas localidades.

Projeto do governo Dilma Rousseff (PT), o primeiro satélite 100% controlado pelo Brasil – Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) – está no espaço e levando internet rápida às escolas, postos de saúde, hospitais e postos de fronteira — especialmente na região Amazônica e em outras regiões pouco povoadas. Foram investidos mais de R$ 2,78 bilhões no projeto, boa parte na construção do satélite. Na ocasião, o plano do governo Dilma previa a universalização da banda larga de qualidade.

Os dados mais recentes apontam que só pouco mais da metade dos brasileiros tem acesso à internet (54%), segundo a pesquisa TIC Domicílios, de 2016. E nos locais remotos, onde há conexão ela é tão lenta que mal atende às necessidades básicas. A instalação da conexão e da infraestrutura será feita, no próximo ano, pela Telebras, empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), utilizando o SGDC. O satélite tem alcance em todo o território nacional e capacidade para mais de 50 mil pontos de conexão em sua estrutura de operação civil. O deputado João Daniel pretende ampliar a parceria com a Telebras e, futuramente, levar mais torres de internet a assentamentos e municípios carentes em Sergipe.

Foto: Thiago Dhatt

Por Edjane Oliveira