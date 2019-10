João Daniel pede que Senado anule projeto contra Estados

10/10/19 - 18:04:30

O deputado federal João Daniel (PT) fez pronunciamento nesta quinta-feira (10), na sessão plenária ds Câmara, solicitando que o Senado Federal invalide o acordo geral aprovado na sessão de quarta-feira (09) à noite, que prejudica os Estados do Nordeste em mais de 1 milhão de Reais.

Segundo João Daniel, que é o presidente regional do PT em Sergipe, a cessão onerosa da forma que foi aprovada pela Câmara, fará com que os Estados menores consigam parte menor que as grandes unidades da federação. Sergipe, por exemplo, terá um prejuízo de aproximadamente R$ 215 milhões, caso seja mantida a decisão da Câmara.

João Daniel defende que seja mantido o acordo inicial feito com todos os governadores do País, em reunião no decorrer da semana. João admite que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) pode fazer isso e evitar o grande prejuízo aos Estados pequenos em sua estrutura, inclusive “o dele oprópeio, o Amapá”.

João conversou com colegas da Câmara e todos eles concordaram que Alcolumbre tem condições de derrubar a decisão que aprovou projeto que benefucia os grandes Estados. Disse ainda que, no Senado, o vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho, vai trabalhar para que seja invalidado o projeto aprovado na Câmara.