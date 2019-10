MACHADO PARTICIPA E FALA NO SIMPÓSIO SOBRE CONSTITUIÇÃO DE SERGIPE

10/10/19 - 21:09:08

O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) participou nesta quinta-feira (10), como de secretário, do II Simpósio sobre a Constituição de Sergipe, que ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça e encerrou a programação em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual.

O simpósio foi encerrado com palestra do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Reinaldo Moura, que falou sobre “a memória da Constituinte Estadual de 1989”. José Carlos Machado também usou da palavra para falar da satisfação que estava sentindo em ter “podido, literalmente, escrever esse capítulo importante da história do nosso Estado”. Ao concluir voltou a agradece a Alese pelas homenagens prestadas..