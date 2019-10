NÃO DESISTI NADA DE NADA, AFIRMA EMÍLIA CORRÊA SOBRE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS

10/10/19 - 06:37:50

Cotada como forte candidata ao cargo majoritário nas eleições do próximo ano, em entrevista ao Universo Político, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), foi enfática ao negar qualquer especulação sobre desistência de enfrentar a disputa.

“Não desisti de absolutamente nada, até porque, até o momento não temos nada confirmado. Já falei isso algumas vezes, e, vou repetir quantas forem necessárias: o momento é de fortalecimento do grupo, é isso que temos feito. Nossa equipe têm alguns nomes, um deles é o meu, quanto a isso não é novidade. Não há desistência. Isso já é desespero ou receio dos adversários”, declarou Emília.

A vice líder da oposição no Legislativo Municipal ainda acrescentou que, no momento exato, todos vão saber quem, do seu grupo, vai ser o escolhido para disputar à Prefeitura. “Os nomes estão postos. Primeiro, estamos focando no fortalecimento. No final, com base nos critério que estamos estabelecendo, para que seja confirmado um único nome, aí, sim, vou poder me posicionar porque será a decisão pessoal: se aceitarei ou não, como fará os demais. Essas especulações fazem parte, infelizmente. Foi apenas a primeira de muitas”, concluiu.

Por Andrea Lima