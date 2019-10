O conceito de novo na política

O advogado Vitor Déda, que também estuda jornalismo, faz análises políticas interessantes em seu Instagran. Ontem, por exemplo, ele fez um comentário sobre a questão da decantada nova política, que se anuncia em curso no Brasil, como forma de instituir ações de vanguarda, tanto daqueles que conseguem mandatos no Congresso, quanto nos segmentos voltados para o formato de executar projetos e de olhar com melhores olhos para uma sociedade socialmente desequilibrada.

Sob o título “Em Sergipe largar o osso é fábula”, Vitor Déda diz que “a moda desse novo século é a expressão: Sou o novo! De fato esse termo ficou só da boca para fora, visto que assim que há uma brecha, os ditos novos (apenas na idade), colocam as mangas de fora, e agem igual às velhas raposas da política”.

Vitor continua a sua análise admitindo que “o poder encanta o ego de qualquer ser humano, principalmente na política, que advém de vários prestígios na sociedade. Por isso, eles amam o osso. Contra essa maré, surgem nomes que deslumbram um novo horizonte para Sergipe. Nomes sem oportunidades nos partidos tradicionais, até porque o clã desses partidos não permite ascensões sem que haja benefício eleitoral para os caciques e seus projetos. Nesse ponto arrisco cravar que essa tendência do osso mudará, não de forma imediata, mas de forma homeopática”.

Ele prossegue e conclui: “quando usamos o termo “largar o osso”, desenham-se pessoas que não se contentam com o que têm, querem sempre mais, acham que sair de cena pode significar perder o prestígio social, o famoso status. É o que mais presenciamos em nosso Estado, no qual as falas se misturam (novo e raposas), para que o osso não mude de dono.”

Está bem visível que a análise de Vitor Déda tem uma direção: a pretensão de se colocar uma nova política em ação no Estado, através de algumas atitudes que se expõem como ‘fato progressista’, mas que no pensamento e ideologia se trata de ‘objetivo de retroagir’, tentando rebuscar uma política extremamente conservadora, que ponha o cidadão à mercê de um regime civil autoritário e conduzido por uma direita extrema.

Lógico que não é bom “avançar para trás”, mas também não é possível se investir numa ação progressista que deixe rastros que envergonham tanto o Estado quanto o Pais. Esse principalmente. O bom é encontrar o caminho da sensatez, em que um Governo voltado para o desenvolvimento se ponha e haja dentro de conceitos democráticos, ouvindo acima de tudo a voz do povo. Realmente não há mais espaço para pregar a ilusão de mudanças sem transformações éticas, comportamentais e de caráter.

Prejudica Sergipe

Um técnico da área econômica disse ontem que a mudança da regra de distribuição dos recursos da cessão onerosa prejudicou muito Sergipe. Cai pela metade.

*** – Na regra de distribuição pelo FPE puro, Sergipe teria acesso a 400 milhões. Com a mudança para FPE e Lei Kandir, Sergipe vai ficar com 200 milhões. Isso é muito ruim, disse.

*** Segundo o técnico, a mudança na regra tira dinheiro dos estados pobres para dar aos mais ricos. E ironiza: “uma espécie de Robin Hood ao contrário”.

Robson comemora

O ex-deputado Robson Viana (Pros) aniversariou ontem e comemorou ao lado do ex-governador Jackson Barreto e outros companheiros do partido. Também participou Everton Souza.

*** Segundo Robson, estavam todos “discutindo projetos para o Pros em 2020 e 2022.”

Filhote de Michel

Jackson Barreto teria dito que não iria recepcionar o atual presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi no aeroporto e nem em lugar nenhum.

*** Segundo ele, o deputado federal Baleia é um “filhote” do ex-presidente Michel Temer “Golpista”, do ex-senador Romero Jucá e Cia. Ltda.

*** Ontem à noite, chegou a informação que Baleia Rossi não viria mais a Sergipe.

Construção civil

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que o setor da construção civil de Sergipe, especialmente os que lidam com obras públicas, apresentou propostas de inovações na lei de licitações, para tentar reestruturar a questão.

*** – O empresário Luciano Barreto, que sempre se preocupa e atua em defesa do setor, sabe do nosso apoio, disse.

Cena de recuos

Os vereadores Elber Batalha e Flavio Meireles cometeram ontem, em plenário da Câmara, um ato de civilidade. Ambos se pediram desculpas pela troca de insultos que ocorreu na sessão de terça-feira.

*** Perdoaram-se e o dito ficou pelo não dito e os dois continuam no clima de “paz e amor”.

Quer disputar

O deputado Garibaldi Mendonça (MDB) pretende disputar a Prefeitura de Aracaju e se houvesse alguma chance de o seu partido apoiar, ele não se transferiria para o DEM.

*** Nesse ponto será difícil porque o MDB já decidiu apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira.

*** Garibaldi pensa em disputa pelo DEM, mesmo que outros nomes sejam lembrados, como o de Gilmar Carvalho.

Acaba obstrução

Depois de quatro sessões de obstrução, parte dos senadores fez acordo com o governo para votar projeto que facilita o pagamento de emendas.

*** Prefeitos de Sergipe estão em Brasília, para tentar recursos de emendas para os seus municípios e se mostravam preocupados com essa obstrução.

Rodrigo vai a Roma

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM) não virá mais hoje a Aracaju. Viaja a Roma, onde participaça da solenidade de canonização de Irmã Dulce.

*** Rodrigo faria palestra de abertura do Fórum Brasileiro do Setor de Serviço que se realiza a partir desta quinta-feira, promovido pela Fecomércio.

Reunião de bancada

Na próxima terça-feira a bancada de Sergipe se reúne em Brasília para avaliar pleitos do Estado ao Orçamento da União.

*** O Governo quer recursos destinados à Educação, Segurança e para construção de rodovias estaduais. A LDO não inclui rodovias nos recursos federais, mas haverá tentativa de alteração.

Não é a “Geni”

Deputados concordaram com a declaração do presidente da Alese, Luciano Bispo, ao jornalista Jozailto Lima, publicada na coluna Aparte, de que “precisamos acabar com a ideia de que o legislativo é uma espécie de ‘Geni’, que todo mundo que bater”.

*** De fato, o legislativo tem que impor igualdade aos demais poderes, para que não confundam democracia com autocracia.

Sobre candidato

Parte do grupo que prega a nova política – Milton Andrade, Emília Corrêa e Dr. Emerson – reuniu-se ontem para tratar de estratégias em relação à disputa pela Prefeitura de Aracaju. Mas não se falou sobre nomes…

*** Tanto Milton, quanto Emerson e Emília colocam-se à disposição do grupo e vai sair unido em decisão final sobre o candidato de consenso.

Retornar à base

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) disse que na próxima semana o partido terá uma nova reunião com o prefeito Edvaldo Nogueira, para avançar no apoio à sua reeleição.

*** O partido chegou à conclusão que o certo é recompor a base que antes integrava: “É por aí, deixando algumas magoas do passado e olhando à frente”, disse Heleno.

Manter dobradinha

Heleno Silva disse ainda que na cidade de Estância, o Republicanos vai trabalhar para manter a dobradinha Gilson Andrade e Adriana Leite à reeleição.

*** – O diretório estadual do partido vai trabalhar para isso, disse.

Um bom bate papo

Capitão Samuel – Batalhão da Restauração já está com 82 residentes, Desses,o Estado de Sergipe ajuda a manter apenas doze.

Rixa forte – João da Tarantela mantém uma rixa forte com o deputado estadual Rodrigo Valadares. O Tarantela não se conforma em ter pedido o PSL.

TRE julga – O TRE continua o julgamento hoje do pedido de anulação da decisão que cassou o mandato do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino.

Vários seguidores – Um grupo do whatsApp, que registra e denuncia multas no trânsito que classifica de irregulares, já soma dezenas de seguidores.

Da Venezuela – Manchas de óleo vêm aparecendo nas praias do Nordeste desde setembro. Investigação da Petrobras e Marinha aponta que o petróleo seja venezuelano.

Sobre pré-sal – Câmara dos Deputados aprova, em votação simbólica, projeto de lei que estabelece critérios para a distribuição dos recursos do Pré-Sal.

Sobre o megaleilão – Câmara Federal aprovou ontem a divisão de recursos de megaleilão da Petrobrás com Estados e municípios.

Pacote anticrime – TCU impediu propaganda do pacote Anticrime, mas não tem problema. Somos milhões para divulgar gratuitamente.

Cristiana Lobo – Bolsonaro fica no PSL. Mas, por enquanto. Ele e um grupo de deputados ainda tenta transparência nas contas do partido que está nas mãos de Luciano Bivar.