Operação do 7º Batalhão termina com a prisão de traficante e apreensão de drogas

10/10/19 - 05:18:05

Policiais Militares do 1° Pelotão do 7° Batalhão, sediado no povoado Colônia 13 em Lagarto, deflagraram nesta quarta-feira (09) uma operação policial que visa desarticular grupos remanecentes de uma quadrilha dominava o tráfico na região.

Os policiais conseguiram efetuar a prisão do homem identificado como José Augusto Santos de Jesus, 21 anos,.

Foram apreendidas dezenas de ” buchas” de maconha, prontas para serem comercializadas, além de outros objetos utilizados para o tráfico, como balança digital.

José Augusto foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

As investigações da Polícia Militar continuam no sentido de identificar e prender outros criminosos.

As informações são do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM