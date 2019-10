Patriota realiza evento de filiação no próximo dia 19 no plenário da Alese

10/10/19 - 06:12:27

Visando o fortalecimento do partido para as eleições municipais do próximo ano, no próximo dia 19, às 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa (Alese), será realizado o evento de filiação do Patriota e encontro estadual do partido.

De acordo com Uezer Licer, presidente estadual do Patriota, o objetivo do evento é tornar o partido mais forte para o próximo pleito. “Com as eleições se aproximando, estamos pensando em nomes fortes para enfrentar o pleito. E, essa, será uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais o Patriota, e, quem sabe, integrar o nosso time. Todos serão bem-vindos”, pontuou.

A vereadora Emília Corrêa, que já é membro do partido e que também estará na solenidade, ressaltou que um dos pontos positivos do Patriota é respeitar os posicionamentos dos seus filiados.

“Um partido é o nosso veículo legal e constitucional para discutir as melhorias para a nossa cidade, ou Estado. O Patriota tem me abrigado muito bem, respeitado meus posicionamentos. Isso é muito importante, considero isso muito nobre. O partido está tendo muitas adesões, graças a Deus, e é isso que queremos, dar novas e boas opções de nomes para povo aracajuano”, afirmou.

Por Andrea Lima