PREFEITURA DE ITABAIANA DIZ QUE OPERAÇÃO DA PF NÃO SE REFERE A ATUAL GESTÃO

10/10/19 - 13:19:06

Devido a informações inverídicas veiculadas por determinada emissora de rádio itabaianense, a Prefeitura de Itabaiana vem a público esclarecer que a Operação Mosqueteiros, que investiga possíveis fraudes em licitações, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta, 10 de outubro, não tem relação com a administração pública atual, sendo focada na ação de empresas que participaram de licitações diversas, inclusive, conforme atesta documentos em anexo, sendo que uma delas assinou contrato com a Prefeitura de Itabaiana quando estava à frente da gestão a vice-prefeita Carminha Mendonça. A forma grosseira, pejorativa e enganadora com que a Operação Mosqueteiros foi tratada pelos funcionários da emissora faz com que a Prefeitura de Itabaiana se solidarize com os abnegados policiais federais que, no justo cumprimento de seu dever, tiveram suas ações desvirtuadas por conta da sanha politiqueira desses funcionários.

Sem mais para o momento, a Prefeitura se coloca a disposição da imprensa séria e da população em geral para prestar todos os esclarecimentos.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Itabaiana