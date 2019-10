Reajuste imoral

10/10/19 - 07:59:05

Os congressistas aprovaram um mísero reajuste de R$ 42 para o raquítico salário mínimo, que passará da ninharia de R$ 998 para a bagatela de R$ 1.040. Os mesmos deputados e senadores que aprovaram essa vergonha ganham uma verdadeira fábula. Na ponta do lápis, um deputado federal custa R$ 278 mil por mês aos contribuintes. Só o salário de um congressista chega perto dos R$ 40 mil, sem contar mordomias como a cota para o exercício do mandato, apartamento funcional em Brasília, passagens aéreas e viagens internacionais. Com tanta grana fácil para usufruir, deve sobrar muito pouco tempo para o congressista defender quem ganha R$ 998 e mora num quartinho de vila. Na verdade, a grande maioria dos deputados federais e senadores está preocupada mesmo é com os votos dos assalariados para continuar em Brasília fazendo a farra com o suado dinheiro do contribuinte. Só Jesus na causa!

Banco dos réus

O Tribunal Regional Eleitoral julga, nesta quinta-feira, processos contra os deputados estaduais Rodrigo Valadares (PTB) e Diná Almeida (Podemos), além do prefeito e vice de Ilha das Flores, respectivamente, Cristiano Cavalcante e Eleni Lisboa – ambos do PSC. Diferente de Rodrigo, que senta hoje pela 1ª vez no banco dos réus, Diná já vem sendo julgada desde a sessão anterior do TRE. Dos sete desembargadores, quatro já votaram pela condenação da suplicante, acusada de ter abusado do poder econômico para se eleger. Vixe!

Casa da mãe Joana

O PSL está sendo contaminado no Brasil e em Sergipe por um bando de aproveitadores e marginais. Quem pensa assim é o fundador do PSL no estado, empresário João da Tarantela. Ouvido pelo site Primeira Mão, o homem botou os cachorros no deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares (PTB), que sonha com o apoio do PSL: “Esse rapaz é um oportunista, aproveitador”, disparou Tarantela. Danôsse!

Só pensa em CPI

E o vereador Cabo Amintas (PTB) anda pensando em propor a abertura de uma CPI na Câmara de Aracaju para apurar a folha de três radares da Prefeitura. O militar de pijama até já tem nome para a imaginada investigação: CPI da Máfia das Multas. Outro dia, o mesmo cabo fez o maior barulho com uma tal CPI da Máfia dos Shows, que não deu em nadica de nada. Misericórdia!

Doutor Bodega

Amanheceu resfriado e não tem médico no posto de saúde para atendê-lo? Pois passe na bodega da esquina e beba uma generosa dose de conhaque com mel e limão. Segundo pinguços entendidos no assunto, se o sujeito não melhorar, ao menos fica de fogo e esquece que está gripado. Para desarranjo intestinal o bodegueiro sugere uma dose cavalar de Genebra com sal. O danado garante que é tiro e queda. Cruz, credo!

Entre nós

E quem estará hoje em Aracaju é o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM). Vem proferir palestra no fórum regional das empresas de asseio e conservação, agendado para um hotel da Orla de Atalaia. O novo presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi também será palestrante do mesmo evento, organizado pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação. Ah, bom!

Durou pouco

Lembra que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) festejou a obstrução ao Projeto de Lei liberando R$ 3 bilhões do Orçamento da União para pagar emendas dos senadores favoráveis à reforma da Previdência? Pois a alegria do distinto durou menos de 24 horas: Ontem, a maioria do Senado rendeu-se à tentação do dindim e aprovou a dispendiosa fuleiragem. Com a grana garantida, os senadores vão aprovar a famigerada reforma contra os pobres. Marminino!

Teje preso

A Polícia Federal amanheceu hoje batendo nas portas de empresários graúdos de Aracaju e Itabaiana. Os ditos cujos são acusados de fraudarem licitações nas Prefeituras de Carmópolis, Itabaiana, Itaporanga, Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Rosário, São Cristóvão, Socorro e Simão Dias. Além das possíveis fraudes nas licitações, há indícios de que as empresas investigadas receberam recursos federais, mas não entregaram os produtos licitados. Crendeuspai!

Tá no páreo

E a vereadora Emília Corrêa (Patriota) nega que tenha desistido de disputar a Prefeitura de Aracaju. Segundo a moça, o momento é de fortalecimento de seu grupo político para só depois se discutir sobre candidaturas. Emília disse ao site Universo Político que essa conversa de desistência não passa de “desespero ou receio dos adversários”. Homem, vôte!

Santa festejada

De hoje até domingo, a igreja católica promove em São Cristóvão uma programação especial para comemorar a canonização de Irmã Dulce. Embora tendo nascido em Salvador, a nova Santa iniciou sua vocação religiosa no Convento de São Francisco, em São Cristóvão. Às 19h desta quinta, acontecerá o tríduo preparatório na Igreja do Carmo. No sábado, haverá uma vigília na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Convento do Carmo. No domingo, serão celebradas duas missas no mesmo convento. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 26 de maio de 1948.