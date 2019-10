Administração divulga lista de candidatos inscritos no PSS para Professor Substituto

A publicação prevê a contratação temporária de 178 professores substitutos para as unidades de ensino da rede pública estadual

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), divulga a relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para Professor Substituto da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). A lista já está disponível no site www.sead.se.gov.br/pss-no-02-2019-professor-de-educacao-basica/.

Caso o candidato não concorde com as informações listadas poderá impugnar o presente edital nessa quarta-feira (09), mediante preenchimento de requerimento a ser realizado presencialmente na sede da Sead.

O Edital para contratação temporária de professores substitutos foi lançado em 26 de setembro deste ano e visa suprir a falta de profissional ocasionada por afastamentos temporários legalmente previstos. A publicação prevê a contratação de 178 professores substitutos para as unidades de ensino da rede pública estadual.