Senador Alessandro diz que “existe risco real de contaminação nos rios sergipanos”

10/10/19 - 14:10:44

O senador Alessandro Vieira emitiu uma nota nesta quinta-feira (10) para informar sobre a situação dos rios sergipanos, por conta do petróleo que invadiu a costa do oceano no Nordeste.

Em sua nota, o senador diz que “laudo independente da UFBA também aponta a provável origem venezuelana do óleo derramado”.

A informação mais grave, segundo o senador, é que “existe risco real de contaminação nos rios sergipanos, inclusive com impactos na captação de água para consumo humano”.

Ainda em sua nota que foi postada nas redes sociais, Alessandro diz que “já temos 2 empresas disponíveis em Sergipe para ação imediata, mas elas dependem de um comando objetivo neste sentido. O custo total estimado de contenção e limpeza é de mais de 40 milhões de reais”.

Alassandro Vieira diz ainda que “independentemente de custo e da péssima situação fiscal sergipana, é preciso tomar uma decisão. O preço da demora será incomparavelmente maior. Está marcada uma reunião com a ministra Teresa Cristina, para acelerar o processo de liberação do seguro defeso. Para esta reunião, estamos solicitando a presença da bancada nordestina.

O senador conclui sua nota afirmando que “estamos solicitando a interferência direta da Presidência para acelerar este processo, da mesma forma como estamos cobrando a atuação firme do Governador”.

Com informações do grupo de WhatsApp “Café com Política”