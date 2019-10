Situação do Mercado Carlos Firpo é cobrada pela terceira vez por Anderson de Tuca

10/10/19 - 15:12:08

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB) chamou a atenção para o abandono do mercado Mercado Carlos Firpo, localizado no bairro Siqueira Campos, durante o final do pequeno expediente da 80ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju. Essa é a terceira vez que o parlamentar faz um apelo sobre o assunto na Tribuna.

Anderson dá algumas sugestões de alternativas para o uso do local que está abandonado. “Nos fizemos essa cobrança em 2014, 2018, e estamos, mais uma vez aqui em 2019, falando sobre o Mercado Carlos Firpo, que está inutilizado, o espaço poderia ser utilizado para ser um órgão, um CEAC, por exemplo”.

O parlamentar pede que o mercado volte a funcionar, ou que o local seja utilizado com outra função. “Hoje, infelizmente, existem poucos feirantes no local, porque falta divulgação. Nós cobramos, a última vez, no dia 11 de dezembro de 2018, para que pudessem ser feitas ações, para que o mercado voltasse à sua vida, à sua essência. Minha avó vendia charque lá, eu lembro de como esse mercado era antes, era muito ativo”, comenta.

Anderson conta que o pedido de atenção para o mercado é recorrente pela comunidade do Siqueira Campos. “Chamo a atenção pela terceira vez para que alguém olhe para o mercado Carlos Filho, faço um apelo ao líder do Prefeito, porque esse é o meu papel de vereador, que vivo o dia a dia na região, que sou sempre cobrado pela comunidade”, conta.

Por Juliana Paixão