TRE/SE REJEITA PEDIDO DA DEFESA DE BELIVALDO PARA IMPEDIR DESEMBARGADOR

10/10/19 - 15:42:42

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/) julgou na tarde desta quinta-feira (10) o pedido de impedimento do presidente do tribunal, desembargador José dos Anjos, que participou do julgamento em que o governador Belivaldo Chagas (PSD) foi condenado à perda do mandato e a inelegibilidade de oito anos.

O seu pedido de impedimento do presidente do tribunal, desembargador José dos Anjos, foi derrotado por quatro votos a dois e no próximo dia 15, o TRE julgará os embargos de declaração do governador e da vice-governadora Eliane Aquino (PT).

O relator Diógenes Barreto alegou que o filho do desembargador José dos Anjos entrou no escritório de advocacia muito tempo depois da ação ser proposta. Ou seja, somente em outubro deste ano. Fato que não caracteriza motivo para impedimento.

O TRE condenou o governador e a vice-governadora Eliane Aquino por seis votos a um.