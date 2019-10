Valdevan Noventa trabalha pelo desenvolvimento de Amparo de São Francisco

10/10/19 - 16:42:32

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) recebeu em Brasília vários prefeitos sergipanos essa semana, entre eles o prefeito de Amparo de São Francisco, Franklin Freire. Parlamentar e prefeito discutiram sobre emendas a serem implementadas no município, principalmente, na área da Saúde Pública.

“Nessa agenda falamos, ainda, do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (Convales), que vem desenvolvendo um trabalho de muito conceito com mais de 20 municípios sergipanos”, disse Valdevan ao completar que “essa foi uma solução encontrada para lidar com a pequena dimensão do município, que influenciava negativamente na negociação de valores de medicamentos”.

Da assessoria