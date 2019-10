Veja pesquisa de preços especial para o Dia das Crianças

10/10/19 - 07:21:41

Com a aproximação do Dia das Crianças, comemorado em 12 de Outubro, muitos consumidores compram presentes infantis. Dessa forma, para auxiliar os aracajuanos durante as compras, a Prefeitura de Aracaju divulga, nesta quarta-feira, 9, o resultado de pesquisa comparativa de preços feita especialmente para a data.

Realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), o levantamento visitou seis estabelecimentos comerciais, nos quais foram verificados os preços de 19 produtos habitualmente procurados nesse período.

De acordo com os dados obtidos durante a pesquisa, é possível observar que, apesar de alguns itens apresentarem valores semelhantes em todas as lojas, em outros foi observada uma grande variação de preço. O menor preço encontrado para o triciclo, por exemplo, foi R$69,99. Já o maior valor verificado para o mesmo brinquedo foi de R$340,90, o que representa uma diferença de R$270,91.

Segundo o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, é importante que o consumidor, antes de realizar as compras, sempre realize uma pesquisa prévia. “Com a divulgação da tabela comparativa de preços, buscamos orientar os consumidores aracajuanos sobre a importância de desenvolver um consumo consciente, incentivando-os a, previamente, consultar os preços disponíveis no mercado, antes de adquirir determinado produto”, destaca o coordenador.

Os preços encontrados se referem à data em que a pesquisa foi realizada. Dessa forma, é possível que, ao realizar as compras, o consumidor se depare com variações desses preços, por conta de descontos ou condições de pagamento.

Consulte a tabela completa.

Atendimento

Para denúncias ou esclarecimentos de dúvidas, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151. Para registrar reclamações, na sede do órgão, o consumidor pode agendar o atendimento através do site procon.aracaju.se.gov.br, por meio do link ‘agendamento online’. A ferramenta irá disponibilizar um calendário com dias e horários disponíveis. O órgão está localizado na av. Barão de Maruim, 867, bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.