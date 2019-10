Adelson Barreto não confirma, mas poderá disputar eleição em município do interior

11/10/19 - 11:47:52

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PL) que estava afastado do cenário político desde a derrota no último pleito, concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (11), evitou falar de política, se limitando apenas a informar que sua mãe, a senhora Maria Vanda havia quebrado o fêmur e sofreu um derrame cerebral. “Eu dediquei minha vida atendendo às pessoas mais necessitadas, mas no momento a prioridade é cuidar da saúde de minha mãe”, disse Adelson em entrevista aos radialistas Alex Carvalho e Jailton Santana, no programa Jornal da Vida.

Sobre a última eleição, Adelson se limitou a dizer apenas que “é preciso respeitar a vontade do povo”, disse o ex-deputado que acompanhou nesta manhã, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) durante lançamento de ordem de serviço em Aracaju.

Ao final da entrevista, ao ser questionado se ele teria mudado o seu domicílio eleitoral, o ex-parlamentar sorriu e preferiu manter a incógnita. “Ai é demais amigo. Você está querendo que eu dê o ouro ao vigário”, riu e encerrou a entrevista. Isso indica que o ex-deputado poderá disputar uma prefeitura do interior do estado.

Já Edvaldo preferiu falar de obras e ao ser questionado sobre a informação divulgado pelo ITPS, o prefeito apenas ironizou: “estão querendo polemizar o assunto. Eu quero é trabalhar pelo povo de Aracaju como estou fazendo e não estou preocupado neste momento com política”, avisou.

Munir Darrage