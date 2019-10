Advogado de Diná Almeida diz que “ainda cabe recurso e deputada se manterá no cargo”

11/10/19 - 05:46:18

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) cassou na tarde desta quinta-feira (10) o mandato de deputada estadual de Maria Valdiná Almeida, conhecida como Diná Almeida.

De acordo com o MP Eleitoral, além de vincular as cores e o slogan da Prefeitura de Tobias Barreto aos da sua campanha eleitoral, Diná Almeida e o prefeito Diógenes Almeida usaram a estrutura administrativa do município para promover a candidatura.

No final da tarde de ontem, a deputada emitiu uma nota informando que irá recorrer da decisão.

A Defesa da Deputada Estadual Diná Almeida diz que irá aguardar a publicação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral para analisar todos os pontos aduzidos no acórdão e ingressar com os devidos recursos.

O advogado Paulo Hernani, que fez a defesa da deputada, explicou que a matéria ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Ainda cabe recurso ordinário e a deputada se manterá no cargo. Brasília decidirá quem está com a razão, se os dois juízes que votaram dizendo que não houve abusou ou a maioria que reconheceu que houve. O acordão será publicado e havendo alguma obscuridade, alguma coisa que a gente possa embargar de declaração, a gente assim fará”, explica.